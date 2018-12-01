Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.

с чего всё началось

Новый депозит действует с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. В итоге максимальная ставка розничного вклада Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.). Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока не меняются — максимальная не превышает 5,15% годовых.

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