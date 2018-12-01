Финансы

Сбербанк понизил максимальную ставку рублевых вкладов
Коммерсантъ
07:05

Новый депозит действует с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. В итоге максимальная ставка розничного вклада Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.). Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока не меняются — максимальная не превышает 5,15% годовых.
Коммерсантъ07:05

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Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевым вкладам

ФАН09:31

Сбербанк снизил ставку рублёвых вкладов

News.ru09:05

Сбербанк снизил максимальную ставку вкладов в рублях

Профиль08:04

Сбербанк понизил максимальную ставку рублевых вкладов

Коммерсантъ07:05

Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам

Российская газета08:40

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Ведомости05:21

Алеф-Банк повысил доходность рублевых вкладов

Банки.ру04:06
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:40, Ашберн
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено в 05:35
Финансы

Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года

С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 03:32
Финансы

Фунт снижается к доллару на неопределенности по Brexit

Курс фунта стерлингов в пятницу вечером снижается по отношению к доллару, давление на настроения трейдеров продолжает оказывать неопределенность, связанная с перспективами выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено вчера в 13:40
Финансы

НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты

Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт

Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено вчера в 07:02
Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 66,5335 руб

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 66,5335 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,07 коп.
Обновлено вчера в 11:59
Финансы

Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК

В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено вчера в 06:17
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд

Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.
Обновлено вчера в 09:24
Финансы

Рост российского рынка не выглядит надежным

Российский рынок завершает сессию коррекционным ростом, несмотря на неоднозначный внешний фон.
Обновлено 29 ноября в 10:50
Финансы

Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей

Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы

Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»

Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал

В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено вчера в 01:53
Финансы

Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей

Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы

Игорь Зюзин: Основная задача — сокращение муниципального долга

Важнейшая задача, с которой в 2018 году удалось справиться администрации, — сокращение муниципального долга.
Обновлено вчера в 09:16
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