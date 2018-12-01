Новый депозит действует с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. В итоге максимальная ставка розничного вклада Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.). Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока не меняются — максимальная не превышает 5,15% годовых.

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Финансы Финансы Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.

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Финансы Финансы Рынок открылся падением акций банков Российский рынок открылся в пятницу снижением на негативном внешнем фоне.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

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Финансы Финансы Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в ноябре до 2% EPA / JULIAN STRATENSCHULTE Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

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Финансы Финансы Международные резервы России выросли за неделю на $2,5 млрд Международные резервы России за неделю c 17 по 23 ноября выросли на $2,5 млрд — до $461,8 млрд. Об этом сообщает Центробанк 29 ноября.

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