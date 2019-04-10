Экономика

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологийВедомости 10 апреля в 17:14

Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
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