Экономика
Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологийВедомости 10 апреля в 17:14
Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
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Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Экономика
Китай в марте зафиксировал увеличение экспорта и снижение импорта
Экспорт Китая в юанях в марте взлетел на 21,3%, рекордными темпами с февраля прошлого года, в то время как импорт снизился на 1,8%.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView вышел в России
На российском рынке стартовали продажи флагманского смартфона с пятью камерами Nokia 9 PureView.
Обновлено в 05:18
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Политика
Гройсман заявил о «плане Б» на случай прекращения транзита газа из России
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что у Киева есть "план Б" на случай прекращения транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 04:44
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Кино
Зрители раскритиковали образы Тимона и Пумбы в трейлере к фильму «Король лев»
Трейлер к фильму «Король лев» появился в Сети 10 апреля. Пользователи раскритиковали образы героев картины – Тимона И Пумбы.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
Обновлено вчера в 15:28
Космос
Российские космонавты с МКС поздравили землян с Днем космонавтики
Российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Обновлено в 04:06
Транспорт
В Москве благоустроят Рождественку и прилегающие переулки
Обновлено в 04:35
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Общество
Температура в Москве не превысит восьми градусов тепла в выходные
Дневная температура в Москве на выходных не превысит восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 02:40
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Происшествия
Абызов отверг обвинения в незаконных сделках во время госслужбы
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов отверг предъявленные обвинения в заключении сделок с собственными активами во время государственной службы, так как средства были переведены в доверительное управление, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Обновлено в 04:50