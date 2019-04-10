Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологийВедомости вчера в 17:14

Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).

Здоровье Назван главный ночной симптом рака Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.

Происшествия У экс-министра Абызова арестовали имущество Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Спорт Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.

Авто Subaru анонсировал новый Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Экономика Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Общество Названы самые востребованные рабочие специальности в России По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

Политика В Судане произошел военный переворот Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

Армия и оружие В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.

Экономика «Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.

Шоу-бизнес Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Политика WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.

Хоккей Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака» Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.

Политика Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Технологии Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса» "Друзьям Роскосмоса" поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного), сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.

Происшествия После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.

Армия и оружие Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.

Хоккей Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).

Политика ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.