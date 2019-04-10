Экономика
Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологийВедомости вчера в 17:14
Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
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Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
У экс-министра Абызова арестовали имущество
Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:04
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем
Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
Обновлено в 02:13
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика
WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Хоккей
Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака»
Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Технологии
Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»
"Друзьям Роскосмоса" поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного), сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС
В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ
По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).
Обновлено в 00:09
Политика
ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit
Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ
Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08