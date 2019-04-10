Экономика

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологийВедомости вчера в 17:14

Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
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СМИ: Сбербанк может получить контрольный пакет «Центра речевых технологий»

Банки.ру02:53

СМИ: Сбербанк получит контрольную долю «Центра речевых технологий»

ПРАЙМ02:14

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

Ведомостивчера в 17:14

«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»

Коммерсантъ00:44

Сбербанк берет под контроль речевые технологии

TelecomDaily02:40

Сбербанк получил контроль над петербургским разработчиком систем обработки биометрических данных

DP.RU01:19

«Центр речевых технологий» перейдет под контроль Сбербанка

Inc.Russia01:59
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Здоровье

Назван главный ночной симптом рака

Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

У экс-министра Абызова арестовали имущество

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:04
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:52
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем

Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
Обновлено в 02:13
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика

WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Происшествия

СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест

В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Хоккей

Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака»

Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

"Друзьям Роскосмоса" поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного), сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек

Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
Обновлено в 02:36
Хоккей

Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ

По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).
Обновлено в 00:09
Политика

ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit

Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
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