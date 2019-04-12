Экономика
Сбербанк получит 51% в капитале «Центра речевых технологий»Вести.Финанс вчера в 05:32
Сбербанк получит 51% в капитале "Центра речевых технологий" (ЦРТ), центр разрабатывает системы распознавания голоса и лиц, пишет газета "Ведомости". ЦРТ почти полностью принадлежит "Газпромбанку", после сделки Сбербанк получит 51%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Тюмени идёт контртеррористическая операция
В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Музыка
Рэпер ST рассказал, почему Шнуров распустил «Ленинград»
Обновлено в 02:15
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Общество
Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве
Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).
Обновлено в 07:57
Политика
Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Общество
В Воронеже отлили царь-колокол для армии
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Honor запустил свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу
Honor запустил свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу на высоту 28 км. Как сообщили в компании, запуск проводили 7 апреля в Переславль-Залесском, а сам процесс занял 83 минуты, тогда как спустили смартфон за 27 минут.
Обновлено в 12:49
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Авто
Honda создаст самую быструю газонокосилку
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Экономика
Патрушев стал самым богатым среди новичков в правительстве
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заработал в 2018 г. больше всего среди новых членов правительства.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Основатель «Дома-2» раскрыл тайну возникновения шоу
Телеведущий вспомнил, что именно он привел Бородину на шоу "Дом-2".
Обновлено в 05:18
Политика
Канцлер Германии объяснила, почему пригласила Порошенко
Обновлено в 11:00
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Финансы
Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 96,9 пункта
В апреле 2019 года индекс потребительского доверия в США упал до 96,9 пункта с мартовского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.
Обновлено в 10:50
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44