Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера AgrokorRetailer.ru 11:36
Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.
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Сбербанк получил 40% активов управляющей хорватским ритейлером Agrokor компании
Rambler News Service05:13
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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