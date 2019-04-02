Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлераВедомости 04:44
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации. Банк получил права на активы 1 апреля.
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Сбербанк получил 40% активов управляющей хорватским ритейлером Agrokor компании
Rambler News Service05:13
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