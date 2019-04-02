Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлераВедомости 04:44
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации. Банк получил права на активы 1 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк получил 40% активов управляющей хорватским ритейлером Agrokor компании
Rambler News Service05:13
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Кино
Источник: режиссер Сергей Соловьев чувствует себя лучше, но пока остается в больнице
Народный артист РФ, создатель фильмов "Асса" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев, госпитализированный в конце марта, чувствует себя лучше, однако врачи выписывать его пока не планируют.
Обновлено в 11:41
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено в 11:33
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Турчинов объявил об испытании новых ракетных комплексов Украины
Киев в ближайшее время проведет испытания новых украинских ракетных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 12:28
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Футбол
Сарри не беспокоится из-за оскорблений фанатов «Челси» в его адрес
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что его не слишком задевают оскорбления болельщиков "синих" во время матчей, хотя ему это и не нравится.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией
Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Бешикташ» хочет забрать Влашича у ЦСКА
По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом.
Обновлено в 08:44
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Автоспорт
Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е
Обновлено в 11:59
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Автоспорт
G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено в 06:24
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма
Ранее Минздрав сообщил, что количество людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет.
Обновлено в 08:35
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Политика
Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом
Во вторник, 2 апреля, в Пермь прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 11:44
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 06:48