Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ruКоммерсантъ 08:10

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается, ее планируется закрыть в мае. Курировать сервис будет главный исполнительный директор classified-сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

Экономика Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.

Происшествия В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Экономика Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Общество Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Спорт Навальный заступился за Мамаева и Кокорина Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Госавтоинспекция предлагает усилить контроль за деятельностью автошкол.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Экономика «Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Происшествия В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.

Технологии Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.

Происшествия В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.

Происшествия В Москве нашли брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

Происшествия Экс-полицейский похитил двух девочек в Москве В Москве задержан бывший сотрудник полиции, похитивший двух девочек-подростков.

Общество Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Футбол Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне «Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.

Политика Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.

Политика ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Армия и оружие НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Космос Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций? Из чего астрофизики сделали вывод, что некий внеземной разум изолировал землян от общения с другими галактическими цивилизациями, которые выше по развитию и могут использовать землян для наблюдений и моделирования.