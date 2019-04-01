Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ruКоммерсантъ 08:10

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается, ее планируется закрыть в мае. Курировать сервис будет главный исполнительный директор classified-сервисов Сбербанка Олег Голубцов.
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Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

Сбербанк покупает сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Банки.ру07:27

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

Сбербанк купит сервис по поиску работы

Ведомости07:51

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25
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Экономика

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В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

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«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

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Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
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Происшествия

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В Москве задержан бывший сотрудник полиции, похитивший двух девочек-подростков.
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В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
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Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

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Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи

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Из чего астрофизики сделали вывод, что некий внеземной разум изолировал землян от общения с другими галактическими цивилизациями, которые выше по развитию и могут использовать землян для наблюдений и моделирования.
Обновлено 30 марта в 11:50
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В Росконтроле назвали самую плохую тушенку

Для анализа тушенки были выбраны образцы продукции таких популярных марок, как «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод» и «Добротный продукт».
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