Сбербанк покупает сервис для поиска работы Rabota.ruСекрет фирмы вчера в 08:33

Сбербанк покупает третий по величине в России сервис для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

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