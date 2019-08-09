Экономика
«Союзмультфильм» и Сбербанк запустят совместное предприятиеГород+ вчера в 06:14
Минкульт и Минэкономразвития уже поддержали эту инициативу, сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву. Студия мультипликации планирует создать совестное предприятие со Сбербанком на базе дочернего ООО "Союзмультфильм".
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbes08 августа в 17:00
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