Экономика
Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБРИА Новости 03:40
Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.
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с чего всё началось
Сбербанк пока не планирует присоединяться к создаваемой Банком России системе быстрых платежей. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.ТАСС03:22
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Экономика
Чубайс считает проблемой дешевизну электричества в России
Стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой, заявил в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:44
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На заводе в Ленобласти прогремел взрыв
На складе горюче-смазочных материалов на заводе "Полипласт" в Ленинградской области произошел взрыв.
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Политика
ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова
Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по "делу Скрипалей", в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Обновлено в 07:34
Политика
Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии
Обновлено в 03:34
Футбол
«Спартак» забил пять голов в первом матче 2019 года
Обновлено в 08:27
Политика
Украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Обновлено в 05:24
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Обновлено в 07:53
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ФСБ выдворила из России собиравшего данные в Крыму агента СБУ
Сотрудники управления ФСБ задержали в Воронежской области и выдворили из России завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента Леонида Каплуна.
Обновлено в 08:06
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
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В Кремле прокомментировали сообщения о покушении на Путина в Сербии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже
Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" в связи со взрывом на заводе "Полипласт", сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:03
Экономика
Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
Обновлено в 07:31
Политика
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Общество
В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон
Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Политика
В случае отмены санкций Россия быстро ответит взаимностью — Лавров
Российский министр призвал устранять то, что сейчас все или большинство признают ошибочным.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Москве нашли исчезнувшую с крупной суммой денег женщину
В Москве нашли женщину, которая сняла из банка крупную сумму денег и пропала, сообщили РИА Новости в главном управлении СК по Москве.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Xiaomi хочет задействовать весь экран для сканера отпечатков
Ролик, опубликованный в социальной сети Weibo, показывает увеличенную площадь сканера отпечатков пальцев, который размещён под экраном смартфона.
Обновлено в 03:21
Общество
McDonald’s проиграл тяжбу за торговую марку Big Mac в Евросоюзе
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.
Обновлено в 03:13
Спорт
Самуэльссон заявил, что Логинову не место на Кубке мира по биатлону
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиянин Александр Логинов не должен выступать на Кубке мира после того, как отбыл дисквалификацию за допинг.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Умер капитан стоящего в африканском порту судна «Виктор Ткачев»
«Виктор Ткачев» и еще несколько судов ММП более полугода не могут покинуть иностранные порты из-за коммерческих споров судовладельца.
Обновлено в 07:06
Общество
ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере
Обновлено в 03:31
Экономика
Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Сбивший девушку судья из Краснодара угрожает очевидцу ДТП
Обновлено в 07:58
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 15 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 года) на сумму 15 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 06:13
Общество
Гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски» задержали в Москве
По итогам 2017 года компания заняла 4-е место среди крупнейших производителей водки в России (5,31 млн дал, тройка лидеров — Beluga Group, «Татспиртпром», Roust).
Обновлено в 08:19
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53