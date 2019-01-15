Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБРИА Новости 03:40

Сбербанк пока не планирует присоединяться к создаваемой Банком России системе быстрых платежей. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.

с чего всё началось

Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.

Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ

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