Финансы
Менеджмент госбанка ожидает, что сумеет сохранить рентабельность капитала на уровне выше 20 процентов как в 2018, так и 2019 году. Также он ждет роста чистой прибыли в 2019 году - на 10 процентов.
Financial One05:54
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Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 10:16
Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 10:41
Финансы
Годовая инфляция в США в ноябре ожидаемо замедлилась до 2,2%
Потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении, а в месячном не изменились, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Обновлено в 10:27
Финансы
В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено в 10:47
Финансы
Московская биржа заявила о росте курса евро и доллара
Курс доллара вырос на семь копеек, до 66,42 рубля. Евро подорожал на шесть копеек и составил 75,25 рубля.
Обновлено в 06:27
Финансы
За 11 месяцев чистый отток капитала из России вырос в 3,3 раза
Регулятор напомнил, что в прошлом году отток капитала за аналогичный период составлял $17,7 млрд.
Обновлено в 08:35
Финансы
Минтруд планирует повысить выплаты, пособия и компенсации на 3,4%
Стоит отметить, что планируемое повышение на 3,4% этих видов выплат ниже, чем будут увеличены большинство выплат льготникам и бюджетникам в 2019 году (на 4,3%). Более того, обновленный прогноз Центробанка также предполагает ускорение годовой инфляции до 4,3% в 2018 году.
Обновлено в 07:25
Финансы
Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению
Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:21
Финансы
Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине
Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено в 09:08
Финансы
Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей
Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено в 09:57
Финансы
Долг региона уменьшился до 33 млрд рублей
Как рассказала «БелПресса», регион существенно опережает планы по снижению долга. Из 33 млрд рублей долга 2,6 млрд составляют ценные бумаги.
Обновлено в 07:48
Финансы
«Гений инвестиций» предупредил о падении курса доллара
Как пишет Expert. ru исполнительный директор и основатель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, которого "гением инвестиций" считает, что курс доллара будет падать.
Обновлено в 05:17
Финансы
Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО выросла в 1,4 раза
По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) "РусГидро" составила 76,582 млрд кВтч (+5,1%), выработка тепловых станций группы – 22,722 млрд кВтч (+6,2%), выработка альтернативных ВИЭ – 314 млн кВтч (-3,5%).
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Как зарабатывают клубы РПЛ: результаты «футбольного» исследования
Прежде всего наши клубы затянули пояса: в прошлом году они совокупно потратили 58,5 млрд рублей, самый низкий показатель за эти годы.
Обновлено в 02:08
Финансы
Минфин Украины занял евро и доллары на внутреннем рынке
В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.
Обновлено вчера в 12:26