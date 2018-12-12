Менеджмент госбанка ожидает, что сумеет сохранить рентабельность капитала на уровне выше 20 процентов как в 2018, так и 2019 году. Также он ждет роста чистой прибыли в 2019 году - на 10 процентов.

Сбербанк подтвердил прогнозы на 18г, ждет роста прибыли на 10% в 19г

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