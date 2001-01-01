Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сбербанк может получить 80% акций ООО "Союзмультфильм".

Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»

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