Экономика
Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»Инфорос 04:32
Сбербанк прорабатывает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после подготовки соответствующей стратегии. Ранее стало известно, что Сбербанк может приобрести 80% акций ООО "Союзмультфильм".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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По итогам первого дня в российском прокате фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал более 125 млн рублей.
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Британские ученые обнаружили восстанавливающую зубы молекулу
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Суд присяжных признал экс-начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алуште Александра ЛЕСНОГО виновным в нападении на руководителя городского управления СК.
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Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
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Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
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Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
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В Bayer не обсуждали возможность выплат компенсаций по искам в США
Германский химико-фармацевтический концерн Bayer не вел никаких обсуждений по поводу выплат компенсаций для удовлтеворения более 18 тыс. судебных исков в США, в которых утверждается, что гербицид Roundup является канцерогеном.
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Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.
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В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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