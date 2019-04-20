Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомостивчера в 16:01

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфаксвчера в 13:47

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ruвчера в 09:40

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвывчера в 10:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Serviceвчера в 10:21

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАССвчера в 12:10

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождьвчера в 09:29
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Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Обновлено в 08:15
Политика

Стартовали выборы президента Украины в Австралии

В ходе первого тура голосования жители Австралии отдали большинство голосов за действующего президента Украины Петра Порошенко, который, как известно, по итогам первого тура показал второй результат.
Обновлено вчера в 23:08
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Один человек погиб, еще двое, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Гонконге столкнулись пять автобусов

Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 06:06
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

В полицию Украины сообщили о многочисленных нарушениях на выборах

Более 280 сообщений о нарушениях на выборах было зафиксировано полицией Украины, заявил советник министра МВД Украины, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на голосовании Зорян Шкиряк 21 апреля журналистам.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Единоборства

Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Поступило сообщение о минировании нескольких объектов в Харькове

Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13.00, — говорится в сообщении службы областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:20
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

Гройсман проголосовал на выборах президента Украины

Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Баскетбол

«Астана» обыграла «Енисей» в матче Лиги ВТБ

Обновлено в 07:12
Политика

Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе

Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте

Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Павел Табаков: «Мне кажется, что отец улетел на другую планету, где нет связи»

Обновлено в 07:00
Политика

На выборах президента Украины опубликованы первые данные экзитполов

Обновлено в 07:01
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Наталья Фриске опубликовала архивные фото своей семьи

Бывшая участница группы «Блестящие» Наталья Фриске в свой день рождения опубликовала в аккаунте Instagram архивное фото своей семьи.
Обновлено в 08:20
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Обновлено в 06:45
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Авто

Как сэкономить антифриз — простой совет

Периодически сливаю из нее антифриз обратно в бачок. Следы жидкости под мотором не появляются и покупать новый антифриз не нужно.
Обновлено вчера в 22:40
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