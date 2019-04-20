Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомостивчера в 16:01

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфаксвчера в 13:47

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождьвчера в 09:29

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Rambler News Serviceвчера в 10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ruвчера в 09:40

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАССвчера в 12:10
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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Православные отмечают Вербное воскресенье

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В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

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Журналист Барри Сврлуга сообщил, что у Оши диагностирован перелом ключица.
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
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Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
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Свечников: Овечкин первым предложил подраться

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Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

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The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку

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Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
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Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье

Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
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Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

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Мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа из Беларуси создала реплику советского "Запорожца" на базе родстера Porsche.
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Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
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Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
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На Украине начался второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов начался на Украине.
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В сети появились первые фото макетов новых iPhone

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