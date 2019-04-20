Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

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Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

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Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ruвчера в 09:40

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфаксвчера в 13:47
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Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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В полицию поступило сообщение о разбое в квартире на Щелковском шоссе, дом 85, корпус 4. Прибывшие на место полицейские установили, что курьер пришел в квартиру, чтобы доставить по указанному адресу телефон, заказанный неизвестным через интернет.
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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
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Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

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Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

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Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
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Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
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Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали

По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
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