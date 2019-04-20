Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 40 человек
Обновлено в 01:52
Общество
Ушла из жизни фотограф Галина Кмит
О смерти известного советского и российского фотографа Галины Васильевны Кмит стало известно сегодня, 20 апреля.
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводной утюг Mi Cordless Steam Iron за $30
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
В Гольянове связали курьера и обокрали на 15 тысяч долларов
В полицию поступило сообщение о разбое в квартире на Щелковском шоссе, дом 85, корпус 4. Прибывшие на место полицейские установили, что курьер пришел в квартиру, чтобы доставить по указанному адресу телефон, заказанный неизвестным через интернет.
Обновлено в 01:29
Хоккей
Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Ученые обнаружили гены высокого риска для шизофрении
Ученые из Университета Вандербильта провели исследования, позволившие выявить гены высокого риска для шизофрении.
Обновлено 19 апреля в 05:32
Экономика
Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.
Обновлено в 00:09
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Нотр-Дам спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Политика
На Украине открылись участки для голосования
На Украине открываются участки для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:15
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали
По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
Обновлено вчера в 18:46