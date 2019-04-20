Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
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Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

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В Екатеринбурге активиста «бессрочного протеста» задержали после акции с «надгробиями» Путина

В Екатеринбурге полицейские задержали активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина.
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

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Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
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В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
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