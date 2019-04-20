Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
Политика
Али Хаменеи сменил командующего КСИР
Уточняется, что ранее пост командующего КСИР занимал генерал Мохаммад Али Джафари, а Салами был его заместителем.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Кино
Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата
«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Обновлено в 10:18
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Политика
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану.
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку
Обновлено в 13:05
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Общество
Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере
Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Новый Месси» может оказаться в «Манчестер Сити»
AS сообщает, что "Манчестер Сити" может заплатить за Альмаду 23 миллиона евро, а затем отдать в аренду в "Жирону", так как выступать за англичан он сразу не сможет.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Екатеринбурге активиста «бессрочного протеста» задержали после акции с «надгробиями» Путина
В Екатеринбурге полицейские задержали активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина.
Обновлено в 12:40
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Авто
Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей
Обновлено в 09:01
Космос
Самый дальний объект Солнечной системы
Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.
Обновлено в 11:06
Политика
Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины
Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Политика
Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине
В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38