Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Религия Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 21 апреля Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Музыка Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.

Политика Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей "Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.

Общество Гороскоп на 21 апреля Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.

Происшествия SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Наука Ученые: Обычная соль помогает запустить процесс похудения в организме Выяснилось, что пищевая соль помогает несколько нейтрализовать негативные процессы, поскольку её употребление запускает процесс похудения.

Армия и оружие Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт из «из соображений безопасности» после сообщений о возможной атаке.

Футбол Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон» «Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес.

Космос Ядро Меркурия оказалось твердым Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Шоу-бизнес Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".

Политика Пушков прокомментировал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вечером в субботу прокомментировал иск о снятии с выборов кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Происшествия На заводе в Мексике произошёл пожар Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.

Армия и оружие Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).

Происшествия В Екатеринбурге из-за аварии несколько улиц ушли под воду Мощный поток воды затопил близлежащие улицы и тротуары, а жители сразу двух микрорайонов остались без водоснабжения.

Наука Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.

Экономика Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.

Политика Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере.