Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Сбербанк, по некоторым данным, намерен купить долю в в интернет-холдинге Rambler Group

Эхо Москвы23:31

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождь09:29

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфакс13:47

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАСС12:10

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru09:40

РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомости16:01
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Космос

Опасный астероид прошел на близком расстоянии от Земли

Обновлено в 05:53
Религия

Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 21 апреля Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Обновлено в 21:03
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено в 16:02
Наука

Ученые: Обычная соль помогает запустить процесс похудения в организме

Выяснилось, что пищевая соль помогает несколько нейтрализовать негативные процессы, поскольку её употребление запускает процесс похудения.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт из «из соображений безопасности» после сообщений о возможной атаке.
Обновлено в 19:59
Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес.
Обновлено в 14:36
Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Происшествия

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии

Обновлено в 05:57
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика

Пушков прокомментировал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вечером в субботу прокомментировал иск о снятии с выборов кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:04
Культура

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдёт 25 мая в Москве

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» состоится 25 мая в Москве, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 16:11
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия

На заводе в Мексике произошёл пожар

Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Екатеринбурге из-за аварии несколько улиц ушли под воду

Мощный поток воды затопил близлежащие улицы и тротуары, а жители сразу двух микрорайонов остались без водоснабжения.
Обновлено в 17:16
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Авто

Пять моделей авто, которые продают в первый год владения

Обновлено в 03:34
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания

Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере.
Обновлено в 22:54
Хоккей

Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:28
Наука

Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 02:28
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