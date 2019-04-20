Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс вчера в 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Serviceвчера в 10:21

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфаксвчера в 13:47

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАССвчера в 12:10

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвывчера в 10:30

РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомостивчера в 16:01

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ruвчера в 09:40

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождьвчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика

Петр Порошенко проголосовал на выборах главы Украины

Обновлено в 06:36
Политика

Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Происшествия

На западе Москвы столкнулись два грузовика и легковушка

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники на западе Москвы, движение в районе аварии затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

Обновлено в 04:05
Происшествия

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

Обновлено в 05:18
Спорт

Фигуристы Леонова и Шулепов поженились

Обновлено в 06:31
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Первый экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты

В сети появился первый экзит-пол с выборов президента Украины.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Общество

Состояние Дмитрия Быкова улучшилось

Обновлено в 06:35
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Технологии

Вузы погнались за индексом цитируемости и засорили исследовательское поле

Научные сотрудники в вузах пытаются улучшить показатели родного заведения за счёт большого количества научных статей.
Обновлено в 05:12
Общество

Патриарх Кирилл: ученые никогда не смогут объяснить появление Вселенной

Зарождение Вселенной навсегда останется для ученых божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 06:46
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП

Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено вчера в 09:27
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Здоровье

Сотрудники Академии ГПС МЧС России приняли участие в донорской сдаче крови

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России организовала благотворительную акцию по сдаче донорской крови.
Обновлено в 05:36
Происшествия

У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное