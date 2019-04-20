Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Обновлено в 12:59
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Футбол
«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Генгам" уступил "Марселю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе "Стад дю Рудуру".
Обновлено в 12:50
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Политика
Порошенко подписал указ о стратегическом курсе в ЕС и НАТО
Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, — уточняется в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Во Франции прошла 23-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Футбол
Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит»
Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00. Калиниченко считает, что в этой игре победит "Краснодар".
Обновлено в 08:47
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.
Обновлено вчера в 06:06
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15