Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфакс13:47

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru09:40

Сбербанк подтвердил переговоры о покупке части Rambler Group

Говорит Москва13:59

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвы10:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service10:21

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАСС12:10

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождь09:29
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Общество

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
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ЦИК Украины не считает возможным удовлетворить иск против Зеленского

В иске Хилько, представляющего ассоциацию наблюдателя за выборами, говорится, что кандидат Зеленский нарушил избирательное законодательство.
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Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
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Происшествия

На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти сгорело здание

Неэксплуатируемое здание на территории музея-усадьбы Николая Рериха полностью выгорело минувшей ночью.
Обновлено в 10:27
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Здоровье

Вузы Петербурга выпустят в этом году 3 тысячи врачей

Медицинские вузы нашего города выпустят в этом году 3 тысячи врачей и 456 клинических ординаторов, рассказал участникам регионального форума молодых врачей председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
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Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

После игры в твиттере петербургской команды опубликовали видео, на котором игроки и тренерский штаб празднуют победу в раздевалке.
Обновлено в 16:18
Хоккей

Нэшвилл — Даллас 2:4 (3-й период)

Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2. Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Футбол

Интер — Рома 1:1

Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой».
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Политика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Гаджеты

Apple не смогла в суде запретить компании Swatch использовать фразу «One more thing»

Купертинский гигант хотел запретить швейцарской компании использовать фразу «One more thing», и тут уже речь не о схожести, а о полной идентичности.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Игры

Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Хоккей

КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
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Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

Младший сержант ДНР 23-летняя Лилия Эгалегердиева погибла во время попытки представителей Вооружённых сил Украины скрытно проникнуть на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Обновлено в 12:05
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
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Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Футбол

Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
Обновлено в 16:56
Футбол

Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Футбол

«Фейеноорд» вырвал победу у АЗ благодаря голу ван Перси

"Фейеноорд" победил АЗ в матче 31-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч провел 35-летний Робин ван Перси.
Обновлено в 16:45
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Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
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