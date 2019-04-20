Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Обновлено в 05:27
Общество
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено в 13:17
Политика
ЦИК Украины не считает возможным удовлетворить иск против Зеленского
В иске Хилько, представляющего ассоциацию наблюдателя за выборами, говорится, что кандидат Зеленский нарушил избирательное законодательство.
Обновлено в 16:36
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Происшествия
На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти сгорело здание
Неэксплуатируемое здание на территории музея-усадьбы Николая Рериха полностью выгорело минувшей ночью.
Обновлено в 10:27
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Здоровье
Вузы Петербурга выпустят в этом году 3 тысячи врачей
Медицинские вузы нашего города выпустят в этом году 3 тысячи врачей и 456 клинических ординаторов, рассказал участникам регионального форума молодых врачей председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Обновлено в 08:45
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
После игры в твиттере петербургской команды опубликовали видео, на котором игроки и тренерский штаб празднуют победу в раздевалке.
Обновлено в 16:18
Хоккей
Нэшвилл — Даллас 2:4 (3-й период)
Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2. Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн.
Обновлено в 16:37
Футбол
Интер — Рома 1:1
Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой».
Обновлено в 16:25
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Apple не смогла в суде запретить компании Swatch использовать фразу «One more thing»
Купертинский гигант хотел запретить швейцарской компании использовать фразу «One more thing», и тут уже речь не о схожести, а о полной идентичности.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Игры
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено в 15:14
Хоккей
КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ
Младший сержант ДНР 23-летняя Лилия Эгалегердиева погибла во время попытки представителей Вооружённых сил Украины скрытно проникнуть на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Обновлено в 12:05
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»
Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Футбол
Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
Обновлено в 16:56
Футбол
Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп
У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Фейеноорд» вырвал победу у АЗ благодаря голу ван Перси
"Фейеноорд" победил АЗ в матче 31-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч провел 35-летний Робин ван Перси.
Обновлено в 16:45
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18