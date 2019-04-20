Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи
В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
В США рыбаки поймали гигантскую рыбу-меч весом 340 кг
В Америки выловили гигантскую рыбу-меч. Чтобы поймать морского гиганта весом более 340 кг у рыбаков ушло восемь часов.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку
По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 13:00
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Обновлено в 04:34
Кино
Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»
Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Общество
Мытьё бананов и другие факты о гигиене, о которых не все помнят
Многие знают, что фрукты и овощи надо мыть перед употреблением. Но некоторые забывают о мытье бананов, арбузов и дынь.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Авто
«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера
Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
Обновлено в 10:56