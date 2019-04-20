Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
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РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомости16:01

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфакс13:47

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Эхо Москвы10:30

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАСС12:10

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru09:40

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

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