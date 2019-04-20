Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47
Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Политика
Запрет на проведение гей-парадов отменили в столице Турции
Активисты Kaos GL опротестовали запрет на публичное мероприятие, принятый осенью 2017 года.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине.
Обновлено в 18:06
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
В Черное море вошел британский разведывательный корабль
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
В Лондоне задержали более 500 участников экологической акции протеста
Обновлено 18 апреля в 16:49
Политика
Президентские выборы впервые пройдут в Северной Македонии
Нового главу государства выберут граждане Республики Северная Македония (РСМ) 21 апреля.
Обновлено в 06:35
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено в 02:10
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Спрошу должным образом за оскорбление. Кадыров ответил Порошенко
Кадыров добавил, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спросит «должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе».
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56