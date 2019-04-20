Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupИнтерфакс 13:47

Сбербанк России подтвердил "Интерфаксу" факт переговоров о вхождении в капитал Rambler Group. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба кредитной организации. Ранее Сбербанк опровергал информацию о планах покупки группы или ее отдельных активов.

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

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