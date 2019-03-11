Происшествия

Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в ЭфиопииРИА Новости 03:06

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии. Речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.
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Сбербанк сообщил о гибели своих сотрудников в катастрофе Boeing 737 в Эфиопии

Коммерсантъ04:06

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

ТАСС03:26

Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

РИА Новости03:06

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

RT на русском03:12

Погибшие в результате авиакатастрофы в Эфиопии супруги из РФ работали в компании «Сбербанк Лизинг»

Агентство Москва03:11

Сбербанк сообщил о гибели своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

РБК03:13

Стали известны подробности о погибших россиянах при крушении самолета в Эфиопии

Газета.Ru03:37
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Происшествия

В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски

Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Обновлено в 02:39
Экономика

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске

Обновлено в 03:07
Экономика

Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1»

На автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся шедший от острова Русского военный автомобиль, предположительно "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам

Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Политика

Военные атташе США впервые не пришли на брифинг главы комитета Госдумы

Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые не явились на традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который проходит в понедельник.
Обновлено в 03:38
Политика

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

Согласно исследованию, Россия удерживает второе место после США, на третьем месте — Франция, за ней идут Германия и Китай — вся пятерка занимает 75% рынка экспорта вооружений.
Обновлено в 00:02
Общество

Яровая предлагает запретить передачу коллекторам долгов по ЖКХ

В понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила к рассмотрению законопроект, который запрещает передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:10
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
Обновлено вчера в 19:52
Авто

Tesla поднимет цены на автомобили Model S и Model X

Производитель электромобилей Tesla повысит цены на автомобили Model S и Model X на 3% по всему миру и закроет «значительно» меньше розничных магазинов, чем планировал, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу

Минобороны подчеркнуло, что российская авиация «никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносила».
Обновлено в 03:55
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Виктор Бут рассказал об антироссийской кампании в американских СМИ

Антироссийская кампания в американских СМИ дошла до абсурда: даже в телепередачах о русской кухне содержится негативный антироссийский контент, сказал РИА Новости по телефону российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца

Правоохранители устанавливают личность матери ребенка, уточнил собеседник агентства. Сейчас новорожденный находится под присмотром врачей.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Границы парка «Лосиный остров» сдвинут для реконструкции шоссе

Обновлено в 04:16
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте экс-главы банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing

Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Директор школы назвал акцию пятиклассников «Без баб» простой шалостью

Обновлено в 04:21
Происшествия

Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки

Обновлено вчера в 10:47
Авто

Назван идеальный для российских дорог автомобиль

Автоэксперт Алексей Хресин 7 марта назвал самые оптимальные автомобили для дорог России по итогам февраля.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
Обновлено в 00:52
Технологии

«МегаФон» запустил кэшбэк за оплату связи

"МегаФон" первым из операторов мобильной связи включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, - кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:26
Финансы

Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торгов

Курс рубля незначительно вырос к доллару на открытии торгов 11 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
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