Только 30 регионов получают чистый доход от внутреннего туризма, утверждает Сбербанк. Для определения чистого дохода или убытка банк сопоставил в каждом регионе расходы приезжих с расходами местных жителей в туристических и деловых поездках по стране (подробнее о методологии см. справку).

с чего всё началось

По данным одного из крупнейших банков России, лидером по доходам от внутреннего туризма стала «Роза Хутор» в Красной Поляне (Сочи). За январь — октябрь 2018 г. россияне на туристические и деловые поездки по стране потратили 756,4 млрд руб. Это в полтора раза выше стандартных отраслевых оценок рынка.

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