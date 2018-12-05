с чего всё началось

Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита. Теперь клиенты старше 65 лет могут рассчитывать на займ при условии его погашения до наступления 70 лет, говорится в сообщении компании.

Финансы Финансы Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Рубль колеблется на открытии торгов Рубль в среду, 5 декабря, снижается к доллару и растет к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансы Финансы Доллар восстановил позиции, аппетит к риску снова снижается Индекс S&P 500 потерял более 3%. В целом вчерашние торги проходили под знаком низкого аппетита к рисковым активам, на этой волне доллар восстанавливал свои позиции.

Финансы Финансы «Дом.РФ» докапитализировал «Роскапитал» почти на 20 млрд рублей Как указывается в нем, стоимость активов "Роскапитала" на 30 сентября составляла почти 254 миллиарда рублей.

Финансы Финансы Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1% Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

Финансы Финансы Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.

Финансы Финансы Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.

Финансы Финансы Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.

Финансы Финансы ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.

Финансы Финансы Госдолг Карелии снизился на треть с начала года На 1 декабря объем государственного долга Карелии уменьшился до 17 миллиардов 235 миллионов рублей, сообщили во вторник в региональном Минфине.

Финансы Финансы Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.

Финансы Финансы ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.