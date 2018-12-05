Финансы
Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита. Теперь клиенты старше 65 лет могут рассчитывать на займ при условии его погашения до наступления 70 лет, говорится в сообщении компании.
РИА Новости03:03
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с чего всё началось
Сбербанк увеличивает верхнюю границу возраста заемщика для потребительских кредитов на пять лет, до 70 лет на момент погашения займа, следует из информации на сайте банка.Ведомости01:31
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