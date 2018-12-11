Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.

Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона

Финансы Финансы Сбербанк дал прогноз по курсу рубля Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.

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Недвижимость Недвижимость Аналитики зафиксировали рост цен на арендные однушки рядом с метро Станции метро с самым большим ростом ставок на аренду однокомнатных квартиры с начала года Таблица: Domofond.ru На 19 станциях метро арендные ставки снизились с начала года.