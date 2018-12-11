Экономика

Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона
ТАСС
04:40

Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.
ТАСС04:40
с чего всё началось

Греф объявил о расширении числа участников системы переводов Сбербанка

Сбербанк допускает в собственную систему денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) новых игроков, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. По его словам, кроме Тинькофф Банка к системе уже присоединился Совкомбанк. РБК ждет ответа от Совкомбанка.
РБКвчера в 08:54

Подробнее о событии

Сбербанк намерен подключить новые банки к переводам по номеру телефона

Бизнес.Ру08:01

Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона

ТАСС04:40

Совкомбанк подключился к системе моментальных переводов Сбербанка по номеру телефона

Банки.ру04:10

Сбербанк расширил возможности для перевода с карты на карту

PrimaMedia.ruвчера в 18:50

Сбербанк подключает новые банки к своей системе переводов с карты на карту

Ведомостивчера в 15:38

Греф объявил о расширении числа участников системы переводов Сбербанка

РБКвчера в 08:54

Сбербанк подключил в системе переводов другие банки

Полит.рувчера в 10:31
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Финансы

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля

Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 07:45
Экономика

Котировки «Мегафона» выросли на 4%. Компания готовится к выкупу акций

На торгах в среду, 12 декабря, акции "Мегафона" подорожали на 4%, до 614 руб. Рост котировок оператора связи, по-видимому, связан с ожиданиями выгодной по цене оферты — то есть выкупа акций у миноритариев самой компанией.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Динамику цен на рынке нефти «оживили»

Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%.
Обновлено в 07:50
Экономика

Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника

Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и предоставление журналистам недостоверной информации о компании.
Обновлено в 07:33
Экономика

Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации

Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:39
Экономика

Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика

Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами

Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 07:57
Экономика

Большинству россиян подняли зарплаты

Роста зарплат в 2019 году ожидают около 69 процентов россиян, однако с ними согласны только 59 процентов опрошенных работодателей.
Обновлено в 07:56
Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 07:09
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 07:34
Экономика

«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов

«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.
Обновлено в 07:11
Экономика

Банкам предрекли борьбу за садоводов

Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием.
Обновлено в 07:45
Экономика

Глава «Новатэк»: Запад давит на Норвегию из-за российского газа

Перевалка СПГ в бухте Ура под Мурманском должна быть запущена как можно скорее, так как Норвегия, где сейчас осуществляется перегрузка топлива, испытывает давление со стороны западных стран.
Обновлено в 05:37
Экономика

Мантуров оценил потери бюджета от нелегального оборота сигарет

Объем нелегального оборота табачной продукции в этом году вырос, российский бюджет недополучает примерно 50 млрд рублей в год по акцизам и около 10 млрд рублей по НДС, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:52
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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