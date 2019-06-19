Экономика
Сбербанк победил скимминг в РоссииФедералПресс 14:54
В России хищение денег с банковских карт при помощи скимминга сведено к нулю. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции. При скимминге на место картоприемника в банкомате злоумышленники устанавливают специальное устройство – скиммер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика
Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков опроверг свою причастность к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 08:06
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Футбол
Демирал проходит обследование для «Ювентуса»
Защитник "Сассуоло" Мерих Демирал проходит медицинское обследование для туринского "Ювентуса", сообщает Football Italia.
Обновлено в 13:08
Музыка
Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню
Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.
Обновлено в 09:00
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Культура
Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве
Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05