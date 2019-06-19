Экономика

Сбербанк победил скимминг в РоссииФедералПресс 14:54

2 фото
В России хищение денег с банковских карт при помощи скимминга сведено к нулю. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции. При скимминге на место картоприемника в банкомате злоумышленники устанавливают специальное устройство – скиммер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк победил скимминг в России

ФедералПресс14:54

Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

ТАСС14:11

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

РБК11:42

Скимминг в России побежден - Сбербанк

Финмаркет10:45

Зампред Сбербанка: в России победили скимминг

Банки.ру09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Футбол

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика

Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков опроверг свою причастность к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 08:06
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 14:43
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

Обновлено в 06:50
Футбол

Демирал проходит обследование для «Ювентуса»

Защитник "Сассуоло" Мерих Демирал проходит медицинское обследование для туринского "Ювентуса", сообщает Football Italia.
Обновлено в 13:08
Музыка

Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню

Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.
Обновлено в 09:00
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Культура

Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве

Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Политика

Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17

Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

Обновлено в 00:22
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф

Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы

Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное