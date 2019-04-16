Финансы
Сбербанк планирует выплатить рекордные дивидендыВолжская коммуна вчера в 14:05
Опубликованная дивидендная политика Сбербанка предполагает поэтапное повышение с 2017 по 2020 год объема выплат с 36,2% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
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Принято решение рекомендовать годовому собранию заплатить дивиденды в размере 16 руб., эта сумма одинакова на обыкновенную и на привилегированную акции. Общая сумма дивидендов — 361 млрд 391 млн 168 тыс. руб. Это составляет 43,5% от нашей прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 08:35
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