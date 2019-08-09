Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

Предполагается, что совместное предприятие, которое организуют Сбербанк и «Союзмультфильм», займется созданием контента для различных проектов банка. Об этом журналистам сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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