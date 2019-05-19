Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентовВести.Ru 08:34
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
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Греф рассказал о планах Сбербанка сократить процесс получения ипотеки до одного дня
Rambler News Service08:33
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