Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентовВести.Ru 08:34

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
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Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАСС08:35

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ru09:26

Греф не исключил снижение ставки по ипотеке до 8%

ФАН08:58

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ПРАЙМ09:27

Греф рассказал о планах Сбербанка сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Rambler News Service08:33

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ru08:34
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У здания Верховной рады в Киеве началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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