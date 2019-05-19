Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дняВести.Ru вчера в 04:43

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф. Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья.
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С 2020 года Сбербанк будет выдавать ипотеку за один день

Строительная Газета04:06

Сбербанк начнёт выдавать ипотеку за один день

Саминвестор01:49

Сбербанк намерен выдавать ипотеку за один день

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:50

Сбербанк будет выдавать ипотеку за один день

Ведомостивчера в 13:11

Выдавать ипотеку будут за день

Deita.ruвчера в 21:47

Греф рассказал о планах Сбербанка сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Rambler News Serviceвчера в 08:33

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Вести.Ruвчера в 04:43
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Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:17
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика

Министр обороны Украины подал в отставку

Обновлено в 04:26
Авто

Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах

Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Авто

В России вырос рынок автомобилей с пробегом

В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
Обновлено в 05:07
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя

Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 05:18
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко повторил достижение Гретцки в НХЛ

«Сент-Луис» на выезде уверенно обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче финала плей-офф НХЛ в Западной конференции.
Обновлено в 03:19
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Петиция в адрес канала HBO с просьбой переснять восьмой сезон "Игры престолов" набирает обороты.
Обновлено в 03:59
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек

Официальный представитель Восточного военного округа (ВВО) рассказал о том, что с начала весны на службу призвали больше 4 500 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Обновлено в 04:45
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами

Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами.
Обновлено в 04:44
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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