Финансы
Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дняВести.Ru вчера в 04:43
Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф. Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья.
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Греф рассказал о планах Сбербанка сократить процесс получения ипотеки до одного дня
Rambler News Serviceвчера в 08:33
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