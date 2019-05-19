Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дняВести.Ru вчера в 04:43

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф. Ипотека в день обращения может стать доступной в 2019-м для жителей Москвы и Подмосковья.

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Политика Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Политика Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Общество В Челябинске после протестов отложили строительство часовни В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.

Экономика Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Авто Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.

Футбол Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Происшествия Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.

Политика Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.

Экономика Российская промышленность отказывается от европейского оборудования Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.

Политика Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.

Авто В России вырос рынок автомобилей с пробегом В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Происшествия СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Хоккей Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко повторил достижение Гретцки в НХЛ «Сент-Луис» на выезде уверенно обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче финала плей-офф НХЛ в Западной конференции.

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Петиция в адрес канала HBO с просьбой переснять восьмой сезон "Игры престолов" набирает обороты.

Наука Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.

Кино Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.

Армия и оружие На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек Официальный представитель Восточного военного округа (ВВО) рассказал о том, что с начала весны на службу призвали больше 4 500 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.

Общество В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами.