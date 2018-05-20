Общество

Сбербанк планирует сокращать малопосещаемые отделения в городах
ТАСС
09:43

Сбербанк планирует закрывать малопосещаемые отделения в городах, при этом сеть отделений Сбербанка может со временем приобрести статус консультативных центров. Об этом заявил глава банка Герман Греф в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС09:43
Герман Греф
Глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы там получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию.
— Герман Греф, российский политикРБК 10:53
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24
», что планирует закрывать малопосещаемые отделения банка в городах по всей стране.
Lenta.ru13:07

Подробнее о событии

В России станет меньше Сбербанков

Lenta.ru13:07

Герман Греф сообщил о закрытии малопосещаемых отделений Сбербанка

Говорит Москва10:59

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка

РБК10:53

Сбербанк планирует сокращать малопосещаемые отделения в городах

ТАСС09:43

Греф: Сбербанк сократит отделения в городах и расширит сеть в деревнях

Реальное время08:54

Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка

РИА Новости08:28

Сбербанк станет менее доступен в городах

Царьград12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Обновлено в 20:08
Политика

«Русал» избрал нового председателя совета директоров

Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома.
Обновлено в 19:45
Технологии

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено в 07:46
Космос

В США умерла работавшая над телескопом «Хаббл» Нэнси Грейс Роман

Астроном Нэнси Грейс Роман, участвовавшая в создании телескопа «Хаббл», скончалась в возрасте 93 лет в США.
Обновлено в 21:01
Политика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Обновлено в 15:37
Происшествия

В музее Осло пропали шесть картин Мунка

В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Политика

Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету

Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.
Обновлено в 17:03
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей

Сборная России обыграла Данию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Не менее 14 летных аппаратов провели разведку у границ РФ за неделю

Всего разведку совершали 14 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

Планируется, что первый полк ракетных комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в следующем году.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Путин подписал закон о декриминализации репостов

Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 17:46
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия

Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни

Обновлено в 18:17
Экономика

Топливо и отмена льгот останавливают двигатели

Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.
Обновлено в 12:02
Авто

Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России

Обновлено в 08:48
Общество

Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.
Обновлено в 15:48
Транспорт

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Хоккей

«Вашингтон» переиграл «Каролину», у Овечкина 1 очко

Обновлено в 21:44
Экономика

В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
Обновлено в 07:39
Общество

Умер журналист-международник Алексей Букалов

Обновлено в 07:33
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное