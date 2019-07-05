Экономика
Сбербанк планирует открыть совместные отделения с McDonald’sРИАМО 05 июля в 14:34
Сбербанк и сеть быстрого питания McDonald's до конца года могут открыть совместные точки в нескольких регионах России, в том числе в Москве, пишет в пятницу газета «Ведомости». О возможности открытия совместных точек заявил первый зампред правления финансового учреждения Александр Ведяхин.
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с чего всё началось
Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Ведомости05 июля в 11:34
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Совместные точки обслуживания Сбербанка и Mcdonalds могут открыться до конца года
Коммерсантъ05 июля в 19:03
Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года
Ведомости05 июля в 11:34
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