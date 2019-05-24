Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в ЕвропеПРАЙМ 00:21

Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах — Набсовет банка рекомендовал по итогам 2018 года выплатить дивиденды на уровне 43,5% от чистой прибыли.

с чего всё началось

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