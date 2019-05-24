Финансы

Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в ЕвропеПРАЙМ 00:21

Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.
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Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах

Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах — Набсовет банка рекомендовал по итогам 2018 года выплатить дивиденды на уровне 43,5% от чистой прибыли.
Коммерсантъвчера в 18:09

Подробнее о событии

Греф заявил о планах Сбербанка по оптимизации европейского бизнеса

Rambler News Service03:07

Глава Сбербанка заявил о намерении оптимизировать своё присутствие в Европе

Ореанда-Новости01:49

Сбербанк собирается оптимизировать присутствие в Европе

Финмаркет02:31

Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес

ТАСС01:45

Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе

ПРАЙМ00:21

СМИ-Сбербанк намерен оптимизировать свое присутствие в Европе - Коммерсант

Financial One02:35

Сбербанк оптимизирует присутствие в Европе

ФАН02:57
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Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

Обновлено в 07:33
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Экономика

Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Политика

НАТО потребовал от России оставить Крым

Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и будет добиваться вывода ее войск с полуострова, заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.
Обновлено вчера в 03:21
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

Обновлено в 07:18
Здоровье

В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках

Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать

Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
Обновлено в 07:47
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия

На последнем звонке в Омске на выпускников рухнула штукатурка

Как сообщили в Следственном комитете, штукатурка упала с потолка школы № 147 на концерте в честь последнего звонка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»

Обновлено в 07:19
Экономика

Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей

Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Экономика

В 1-м квартале Nordgold снизил производство золота на 6%

В поквартальном сопоставлении производство сократилось на 9%, в основном из-за сезонного снижения объема переработки руды на "Нерюнгри", связанного с влиянием зимних холодов на процесс кучного выщелачивания, а также понижения коэффициента извлечения на рудниках Bouly, Taparko и "Суздаль", поясняет компания.
Обновлено в 08:22
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Экономика

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 05:11
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

В России изучают возможность создания электромагнитных ракет

Обновлено в 01:12
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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