Финансы
Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в ЕвропеПРАЙМ 00:21
Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах — Набсовет банка рекомендовал по итогам 2018 года выплатить дивиденды на уровне 43,5% от чистой прибыли.Коммерсантъвчера в 18:09
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Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве
Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Политика
НАТО потребовал от России оставить Крым
Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и будет добиваться вывода ее войск с полуострова, заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.
Обновлено вчера в 03:21
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать
Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
Обновлено в 07:47
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия
На последнем звонке в Омске на выпускников рухнула штукатурка
Как сообщили в Следственном комитете, штукатурка упала с потолка школы № 147 на концерте в честь последнего звонка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Экономика
Мост через Волгу потребует еще 80 млрд рублей
Расходы на эксплуатацию (16 лет) начнутся после того, как мост будет достроен (предполагается, что в 2024 г.). То есть срок проекта может составить 20 лет.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Экономика
В 1-м квартале Nordgold снизил производство золота на 6%
В поквартальном сопоставлении производство сократилось на 9%, в основном из-за сезонного снижения объема переработки руды на "Нерюнгри", связанного с влиянием зимних холодов на процесс кучного выщелачивания, а также понижения коэффициента извлечения на рудниках Bouly, Taparko и "Суздаль", поясняет компания.
Обновлено в 08:22
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10