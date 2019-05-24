Финансы
Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в ЕвропеПРАЙМ 00:21
Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Прикамье произошел пожар на газопроводе
Обновлено в 02:05
Энергетика
Нефтепровод «Дружба» на треть очищен от загрязнений
России удалось примерно на треть очистить нефтепровод «Дружба» от загрязненного хлорорганикой сырья.
Обновлено в 04:38
Транспорт
Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске
В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги
Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 06:07
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Футбол
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 01:25
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
В Кремле назвали ситуацию с нефтепроводом «Дружба» нештатной
Помощника президента РФ попросили объяснить, повлияет ли ситуация с нефтепроводом «Дружба» на российско-белорусские и российско-европейские отношения.
Обновлено в 06:19
Общество
В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Honda показала два прототипа нового Civic Type R
Британское подразделение Honda представила два модифицированных прототипа модели Civic Type R. Автомобили представляют собой дорожную и раллийную версии легендарного «горячего» хэтчбэка.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному
«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Экономика
Убыток датской Maersk достиг в I квартале $656 млн
Фото: Maersk Выручка выросла в I квартале на 3% до $9,54 млрд.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Технологии
IBM отводит на коммерциализацию квантовых компьютеров от 3 до 5 лет
Начав свои исследования и разработки в области квантовых вычислений еще в 1996 году, IBM выпустила 5-кубитовый квантовый компьютер в 2016 году и представила первую в мире 20-кубитную систему, получившую название IBM Q System One, на CES 2019.
Обновлено вчера в 09:37
Технологии
MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код
Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49