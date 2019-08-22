Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".

с чего всё началось

О планах 2ГИС сообщили РБК два источника, ознакомленные с планами банка. Представители двух компаний отказались от комментариев. По данным сервиса Mediascope, 2ГИС входит в топ-10 работающих в российском сегменте интернета холдингов.

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