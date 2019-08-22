Экономика
Сбербанк планирует купить долю в новосибирском 2ГИСВашГород.ру вчера в 06:59
О планах 2ГИС сообщили РБК два источника, ознакомленные с планами банка. Представители двух компаний отказались от комментариев. По данным сервиса Mediascope, 2ГИС входит в топ-10 работающих в российском сегменте интернета холдингов.
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с чего всё началось
Представитель Baring Vostok отказался от комментариев, связаться с председателем совета директоров ru-Net Holdings Леонидом Богуславским не удалось. О том, как Сбербанк может интегрировать 2ГИС в свою экосистему и в чем ценность картографических сервисов, читайте в материале "РБК Рrо".РБКвчера в 02:08
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Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Общество
Ямал стал лидером среди регионов по зарплатам чиновников
Средняя зарплата чиновника муниципального уровня в ЯНАО составляет 133,5 тыс. руб. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе (102 тыс. руб.).
Обновлено в 02:16
Происшествия
Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян
Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.
Обновлено в 03:15
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
Названы 5 способов избавиться от лишнего жира на животе
Эксперты изучили проблему и назвали 5 способов, позволяющих избавиться от отложений.В брюшной полости лишние жиры накапливаются из-за употребления фаст-фуда, сыров, колбас, красного мяса, богатых ненасыщенными жирами.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Майли Сайрус заявила, что не изменяла Лиаму Хемсворту
Майли Сайрус решила быть честна со своими поклонниками и опровергла слухи об ее изменах Лиаму Хемсворту.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Кабелла получил серьёзную травму в матче с «Олимпиакосом»
Как сообщает «Чемпионат», футболист травмировался в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Названы популярные приложения у россиян: ВКонтакте и Инстаграм не вошли в тройку лидеров
Другое приложение с видео контентом — TikTok очутилось на 8 месте. Замыкает десятку лидеров приложение с говорящим названием «Читай!».
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал последние кадровые потери команды и слова главного тренера Виктора Гончаренко после домашнего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0): «Нас бьют, и нам же дают карточки».
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Омбудсмен Москалькова вылетела в Киев
Обновлено в 03:06
Футбол
Футболиста «Ростова» вызвали в молодежную сборную России
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов получил вызов в молодежную сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 против Сербии (6 сентября) и Болгарии (10 сентября).
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Транспорт
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.
Обновлено в 01:21
Общество
Таможня не пустила в Россию разделочные доски с портретом Гитлера
Во время досмотра сотрудники таможни обнаружили «320 штук разделочных досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи Coffee, было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Адольфа Гитлера», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение
"Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства. Продолжаются работы по проливке здания.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08