Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Годовое общее собрание акционеров Сбербанка. Главное

Коммерсантъ05:00

Глава Сбербанка назвал срок перехода к выплате дивидендов на уровне 50% от прибыли

Rambler News Service03:49

Сбербанк планирует дивиденды в 50% прибыли по МСФО в следующем году

ПРАЙМ04:02

Сбербанк допускает в следующем году выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли

ТАСС04:46

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

Газета.Ru02:50

Сбербанк планирует дивиденды в 50% прибыли по МСФО в 2020 году

Вести.Финанс04:28

Выплаты «Сбербанка» за 2019 год могут вырасти почти на 25%

Finam.Ru04:00
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников

Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Общество

В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек

Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено 22 мая в 14:24
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно постаревшего Степана Меньщикова

Обновлено в 05:00
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Здоровье

В администрации Курской области обсудили развитие курской медицины

Врио руководителя региона Роман Старовойт провел совещание по проблемам развития отрасли здравоохранения.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро

32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.
Обновлено в 05:06
Футбол

«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»

Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Происшествия

На Петроградке девушка угрожала бармену пистолетом

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленницу.
Обновлено в 05:04
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей

«Лос-Анджелес» объявил, что Войнов не будет играть за клуб

"Лос-Анджелес" выступил с заявлением по поводу российского защитника Вячеслава Войнова.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
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