Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Глава Сбербанка назвал срок перехода к выплате дивидендов на уровне 50% от прибыли
Rambler News Service03:49
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