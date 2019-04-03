Сбербанк пересмотрел условия продажи DenizbankВедомости 05:45

с чего всё началось

Сбербанк и Emirates NBD Bank (ОАЭ) пересмотрели условия сделки купли-продажи турецкого Denizbank, сообщили стороны утром в среду, 3 апреля. В сообщении говорится, что 99,85% акций Denizbank по новому соглашению оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,77 по курсу в среду).

Общество Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Кино В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов» Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.

Политика Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри завели общий микроблог в Instagram Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями уже в этом месяце.

Экономика «Черкизово» перед SPO оценило свою капитализацию в 101 млрд рублей Агрохолдинг «Черкизово» объявил ориентировочный интервал цен предстоящего SPO в размере 1875–2125 руб. за одну акцию.

Общество Проект Ледового центра на Красной Пресне отправлен на доработку Проект Ледового дворца, который планируется построить в Пресненском районе столицы (застройщик — «Новая Лига»), отправлен на доработку, сообщает пресс-служба Архсовета Москвы.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии Взлом компьютера с помощью мысли Статья "Суперсолдат для войн будущего" полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны "Армейский сборник" сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.

Политика Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго 56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российских стратегов Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Происшествия ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея Филонова Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.

Экономика В России поблагодарили Запад за санкции Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Происшествия В океане перевернулась лодка Федора Конюхова Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.