Экономика

Сбербанк пересмотрел условия продажи DenizbankВедомости 05:45

Сбербанк и Emirates NBD Bank (ОАЭ) пересмотрели условия сделки купли-продажи турецкого Denizbank, сообщили стороны утром в среду, 3 апреля. В сообщении говорится, что 99,85% акций Denizbank по новому соглашению оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,77 по курсу в среду).
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с чего всё началось
Сбербанк и подписали обновленное соглашение о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank A.S. группе Emirates NBD, сообщается на сайте
 Сбербанка.
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