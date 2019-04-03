Экономика
Сбербанк пересмотрел условия продажи DenizbankВедомости 05:45
Сбербанк и Emirates NBD Bank (ОАЭ) пересмотрели условия сделки купли-продажи турецкого Denizbank, сообщили стороны утром в среду, 3 апреля. В сообщении говорится, что 99,85% акций Denizbank по новому соглашению оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,77 по курсу в среду).
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Сбербанк и подписали обновленное соглашение о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank A.S. группе Emirates NBD, сообщается на сайте Сбербанка.Российская газета03:34
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Сбербанк и Emirates NBD подписали обновленное соглашение по турецкому Denizbank
Rambler News Service01:21
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
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