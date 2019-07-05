Финансы
Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTairКоммерсантъ 11:46
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:47, Вашингтон
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Кино
Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден получил ученую степень
Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 10:55
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Обновлено в 12:38
Политика
Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР
По словам президента, вся семья Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 12:32
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Авто
Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ
Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ.
Обновлено в 11:35
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Авто
Гендиректор BMW уйдет в отставку в 2020 году
Обновлено в 08:32
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, они застали внизу у окна лишь труп женщины, рядом с ней на земле лежал разбитый телевизор и швабра, сообщает ресурс «Фонтанка».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Теннис
Азаренко уступила Халеп в третьем круге Уимблдона
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который продолжается в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23
Футбол
Игорь Корнеев: «„Краснодар“ был лучшей командой на Кубке Париматч Премьер»
Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев рассказал о своих впечатлениях от игры «Краснодара» на турнире Кубок Париматч Премьер.
Обновлено в 10:32
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.
Обновлено в 08:57
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Политика
Владимир Путин прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июля прибыл с официальным, шестым по счету, визитом в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:33
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Театры
Уволен директор Театра им. Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено в 05:18