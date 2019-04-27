Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Сбербанк рассказал о главных направлениях угроз от хакеров

РЕН ТВ10:38

Названы три тренда в области киберпреступлений

Взгляд.ру08:54

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

РБК10:08

Сбербанк перечислил тренды в области киберпреступлений

News.ru09:59

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Вести.Ru09:51

Сбербанк: Мошенничество методом социнженерии процветает

ПРАЙМ10:42

Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Life.ru10:25
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Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 22:22
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Обновлено в 16:40
Религия

Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Символ христианского праздника — Воскресения Христова — Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня на глазах у тысяч верующих.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Обновлено в 11:54
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Автоспорт

Квят показал на Гран-при Азербайджана лучший результат сезона

Обновлено в 11:19
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»

Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Единоборства

Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге

Неизвестный устроил стрельбу с синагоге в городе Поуэй в штате Калифорния, его задержали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:26
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено в 14:37
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
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