Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 22:22
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу
Обновлено в 16:40
Религия
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме
Символ христианского праздника — Воскресения Христова — Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня на глазах у тысяч верующих.
Обновлено в 07:38
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»
Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
Неизвестный устроил стрельбу с синагоге в городе Поуэй в штате Калифорния, его задержали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:26
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Обновлено в 16:10
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45