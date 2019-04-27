Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк: Мошенничество методом социнженерии процветает

ПРАЙМ10:42

Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Life.ru10:25

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

РБК10:08

Сбербанк перечислил тренды в области киберпреступлений

News.ru09:59

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Вести.Ru09:51

Сбербанк рассказал о главных направлениях угроз от хакеров

РЕН ТВ10:38

Названы три тренда в области киберпреступлений

Взгляд.ру08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Религия

Патриарх Кирилл призвал верующих не поддаваться силам зла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя призвал православных научиться побеждать зло в своей собственной жизни и не сдаваться перед ним.
Обновлено в 17:00
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Гаджеты

Apple уличили в удалении приложений с опцией «родительского контроля»

Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.
Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Религия

В Иерусалимском храме Воскресения Христова сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:59
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Происшествия

Стрельба произошла в синагоге Калифорнии

В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Гаджеты

За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Политика

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Футбол

Интер — Ювентус 1:1

Футболисты «Интера» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ювентусом», новоиспеченным победителем турнира.
Обновлено в 16:23
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Авто

Электрический гиперкар от Lotus будет представлен в 2020 году

Изначально было предположение, что новинка дебютирует не ранее следующего года, а позже появились слухи о возможном дебюте концепта в марте на автошоу в Женеве.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Футбол

Глушаков летом покинет «Спартак», к нему может присоединиться Комбаров

«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам компенсацию, которая по различным данным составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3 - 2,5 млн – Комбарову.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное