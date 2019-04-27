Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Футбол
«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома
Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
Обновлено в 10:09
Религия
Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Обновлено в 12:30
Футбол
«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта
Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой сообщил о последних требованиях ее экс-бойфренда Александра Фролова
После смерти СМИ много писали об отношениях Началовой с бывшими мужьями, а также с Александром Фроловым, с которым она несколько лет встречалась и даже собиралась за него замуж.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Космос
Уфологи рассмотрели базу НЛО на острове Пасхи
Уфологи на опубликованных Европейским космическим агентством снимках рассмотрели на острове Пасхи базу инопланетян.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Умирающего больного заставили платить за бесплатный протез на Урале
Протез должен был облегчить жизнь больному раком пищевода человеку. Позже выяснилось, что установить его медики должны были бесплатно.
Обновлено в 13:18
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Космос
NASA знает координаты ада: Планета Сатаны из созвездия Тельца иссушит Солнце на Пасху
Ученые сходятся во мнении, что если ад существует, то мы его скоро увидим. Недавно стало известно, что NASA знает точные координаты ада.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Экономика
В два раза снизят тариф на вывоз мусора в Ростовской области
В течении ближайших трех месяцев тариф может еще раз сократится, это может произойти если будет принято решение об освобождении региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от уплаты НДС.
Обновлено в 12:21
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12