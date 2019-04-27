Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Общество
На RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»
На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты».
Обновлено в 07:50
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Один человек погиб после столкновения двух судов на Волге
"По предварительным данным, ночью 27 апреля на акватории реки Волге в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном, что повлекло гибель человека и безызвестное исчезновение еще двоих граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Обновлено в 09:41
Политика
Лукашенко и Путин обсудили поставку нефти
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа
Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.
Обновлено в 09:22
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
Казаков: «Евменов станет главным скаутом „Зенита“»
Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.
Обновлено в 04:11
Религия
Православные Марий Эл отмечают Великую субботу
В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа: пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для победы над смертью.
Обновлено в 06:37
Политика
Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi
На китайских форумах появились фото, которые, как утверждается, демонстрируют части печатной платы будущей видеокарты с графическим чипом Navi.
Обновлено в 09:27
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Общество
Московская погода побила температурный рекорд
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Минобороны Польши подписало контракт на поставку вертолётов AW101 Merlin
Министерство обороны страны подписало контракт на поставку четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin, передает блог bmpd.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05