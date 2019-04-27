Сбербанк перечислил главные хакерские трендыВести.Ru 09:51

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Происшествия Полиция случайно подстрелила троих детей В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Происшествия Один человек погиб после столкновения двух судов на Волге "По предварительным данным, ночью 27 апреля на акватории реки Волге в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном, что повлекло гибель человека и безызвестное исчезновение еще двоих граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Лукашенко и Путин обсудили поставку нефти Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

Здоровье Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Политика Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.

Футбол Казаков: «Евменов станет главным скаутом „Зенита“» Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.

Религия Православные Марий Эл отмечают Великую субботу В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа: пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для победы над смертью.

Политика Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гаджеты Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi На китайских форумах появились фото, которые, как утверждается, демонстрируют части печатной платы будущей видеокарты с графическим чипом Navi.

Политика Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Происшествия Шестилетний мальчик умер после катания с горки Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".

Армия и оружие Минобороны Польши подписало контракт на поставку вертолётов AW101 Merlin Министерство обороны страны подписало контракт на поставку четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin, передает блог bmpd.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.