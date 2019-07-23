Экономика

Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотекиКоммерсантъ 00:58

«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Недвижимые проценты

Российская газета12:20

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМ03:00

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известия02:38

Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъ02:41

Найден способ повысить шансы на ипотеку

Lenta.ru09:32

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ruвчера в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Экономика

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Обновлено в 09:29
Транспорт

Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Игры

В Origin распродают шутеры со скидками до 85%

Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Происшествия

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Наука

Геноцид в геноме

Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика

Самой дорогой страной Европы стала Исландия

На субарктическом острове в 2018 году потребительские цены были в среднем на 56% выше, чем в остальной Европе.
Обновлено 21 июля в 03:09
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Наука

Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря

Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено в 04:17
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Здоровье

У петербурженки родилась четверня

37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Происшествия

«Минеры» пути следования кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны

На днях, в Екатеринбурге задержаны «Минеры» пути следования кортежа Путина, сообщает Знак.ком, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:08
Футбол

Вратарь «Монако» перешел в «Лорьян»

Голкипер «Монако» Поль Нарди стал игроком «Лорьяна». Отмечается, что 25-летний игрок уже прибыл в расположение «Лорьяна».
Обновлено в 10:21
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Авто

Электрофургон «Муравей» для немецкого рынка будут собирать в Чехии

Электрофургон Ari 458 имеет небольшую грузовую платформу и брезентовый тент.
Обновлено в 09:11
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика

Соратник Ельцина прокомментировал возможность продажи Карелии

Россия не задумывалась о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Дизайнерскую схему петербургского метрополитена представили в Сети

Обновлено в 09:31
Происшествия

Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, есть погибшие

Спасатели получили информацию падении вездехода в ущелье на Камчатке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 10:26
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Футбол

«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Главное