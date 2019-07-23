Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотекиКоммерсантъ 00:58
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
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